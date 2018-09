"Sem a Liga dos Campeões o Sporting vai perder o comboio para os rivais"

O último dos candidatos à presidência do Sporting a ser ouvido pela TSF, tem como missão unir o clube em torno de oito pilares com oito medidas cada. Pretende um SCP líder no futebol, eclético ímpar no mundo, dar máxima relevância aos sócios que considera a família do clube, vivacidade nos núcleos, estabilidade financeira, ativar património por explorar e transformar o Sporting numa marca universal com registo solidário. Por fim, dá voz ao lema de "zero suspeição".

Aos microfones da TSF, afirma que é preponderante profissionalizar a área de scouting e trazer jogadores de qualidade para o clube, dizendo que para isso há muito formas para o poder fazer e várias engenharias possíveis.

Em relação à formação diz não querer implementar uma academia militar dentro da academia do Sporting, mas terão que existir regras no futuro que não se verificam neste momento. A disciplina e as regras são a base para crescer e recuperar a hegemonia na formação de jogadores.

"Não existem clubes em Portugal que se possam dar ao luxo de não vender jogadores", daí a importância de formar bem para continuar no comboio da frente.

Será a competência a salvar o clube, pois não se pode dar ao luxo de perder terreno para os eternos rivais. Este ano o clube terá que lidar com uma diferença de 70 milhões - devido à não presença na Liga dos Campeões - e isso "poderá ser desastroso para o presente e futuro". Se até aqui a décalage poderia ser resolvida com uma boa gestão, daqui para a frente nem o melhor gestor do mundo salvará o Sporting se o clube não se qualificar para a Liga dos Campeões.

Se chegar a presidente não irá para o banco.

Quanto às eleições que aí vêm, ressalva que é amigo de João Benedito, pessoa que respeita pela humanidade, mas que não o deixa tranquilo se vier a ser presidente dos verde e brancos.

Diz saber e ter sentido na pele o que foi o último mês ao serviço do Sporting, fazendo a analogia com a saída de um comboio em andamento. "Saí da minha carruagem de funcionário e tentei alcançar a casa das máquinas para parar um comboio que se ia destruir". Quanto à crítica por parte de Dias Ferreira, acusando-o de desertor, conclui que há uma diferença entre desertar e salvar.

Frederico Varandas tem 38 anos e chegou ao Sporting para substituir Gomes Ferreira. No entanto, a primeira experiência ao nível do futebol passou pelo Vitória de Setúbal entre 2007 e 2011.

Militar de carreira, teve de abandonar o clube para integrar uma campanha no Afeganistão.

Sportinguista desde que se lembra, chegou a integrar a JUVE LEO, foi atleta do Sporting e sempre se assumiu como apoiante ferrenho dos "leões". No que diz respeito ao clube verde e branco, o candidato deixa um aviso: "ser sportinguista não pode ser argumento para entrar no clube, é preciso acima de tudo ser competente. Mas sentir o clube é uma mais-valia".