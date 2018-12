Futebol no Boxing Day: mais britânico do que o chá das cinco

No Reino Unido - e nos países da Commonwealth - esta quarta-feira é o Boxing Day. Uma tradição ligada às oferendas aos mais desfavorecidos (os patrões ofereciam caixas - "boxes" - aos seus empregados), que remonta à Idade Média, com lugar no dia a seguir ao Natal e que, entretanto, deu origem a um feriado nacional.

Desde finais do século XIX que o Boxing Day é aproveitado pelas famílias para fazerem compras e para irem ao futebol. São centenas os jogos dos diversos escalões dos campeonatos de Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, enchendo os estádios de adeptos, muitos deles de visita às suas famílias, em clima de festa.

Por incrível que possa parecer, até finais dos anos 1950 disputava-se também uma jornada dos campeonatos no próprio Dia de Natal. Foi assim em Inglaterra até 1959 e na Escócia até 1976. Era, aliás, comum as equipas jogarem em dias seguidos (25 e 26 de Dezembro). Habitual era também marcarem-se para estes dias dérbis locais de forma a evitar que os adeptos tivessem que realizar grandes deslocações, num tempo em que estas não eram fáceis. Algo que que já não acontece, pelo que no Boxing Day há sempre cerca de um milhão de espetadores a viajar para assistir a jogos de futebol.

Este é um dia de tal forma associado ao futebol (e ao desporto, em geral), que a primeira partida disputada entre dois clubes organizados na história do futebol aconteceu num Boxing Day, em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam FC. Note-se que os dois clubes sobreviveram (estão neste momento nos escalões mais baixos do futebol inglês), assim como o estádio em que foi realizado o encontro: Sandygate Road, considerado pelo Guiness Book of Records como o mais antigo do mundo.

A jornada do Boxing Day existe desde a edição inaugural da I Divisão da liga inglesa, em 1888. Neste dia, o Preston North End venceu 5-0 no West Bromwich Albion e o Derby Country ganhou 3-2 no Bolton Wanderers.

Historicamente, o Everton (atualmente treinado por Marco Silva) é o clube que venceu mais pontos no Boxing Day, mas o Manchester United (até há pouco comandado por José Mourinho) é o clube com melhor desempenho (média de pontos por partida), conseguindo inclusive o recorde de 10 anos sem perder neste dia (entre 1992 e 2002).

Note-se que mesmo nos nossos dias, para o Boxing Day está marcada apenas uma jornada das várias que acontecem na época natalícia, por exemplo na Premier League, a primeira liga inglesa. Numa altura em que era regra quase todos os campeonatos na Europa terem pelo menos uma pequena pausa natalícia, em Inglaterra jogava-se ainda mais do que em qualquer outra época do ano. Recentemente, as coisas mudaram - eventualmente por pressão das televisões, e são várias as ligas que intensificam o ritmo de jogos. É o caso da liga portuguesa, ou da italiana, sendo que nesta última foi mesmo criada uma ronda da Série A também neste dia 26 de dezembro.

Apesar disso, ninguém consegue igualar o que se passa no futebol inglês nesta altura do ano: entre 22 de dezembro (sábado) e 14 de janeiro, num período de cerca de três semanas jogam-se cinco jornadas da Premier League e uma da Taça de Inglaterra. São seis partidas para cada equipa, a um ritmo de sensivelmente um jogo a cada três dias - com fortes probabilidades de o tempo não ajudar, uma vez que estamos em pleno inverno.

Para que se tenha uma ideia da intensidade do calendário próximo, as principais equipas da Liga Inglesa jogam hoje, dia 26, voltam à ação no dia 29 e de novo no dia 1, 2 ou 3 de janeiro. Não surpreende que muitas vezes esta altura do ano acabe por ser fundamental na decisão do título (e noutras decisões), não apenas devido aos resultados verificados mas também por influência das muitas lesões e do cansaço acumulados nesta fase.

Aliás, há quem defenda que a competitividade das equipas inglesas na fase eliminatória da Liga dos Campeões, na primavera, ressente-se fortemente do desgaste provocado pela exigência do calendário interno na época natalícia. Mas ainda assim, são poucas as vozes, mesmo entre os muitos treinadores estrangeiros que trabalham hoje em Inglaterra, a levantarem-se contra esta tradição secular.

Relativamente à presente temporada há uma enorme expectativa de se perceber a capacidade do Liverpool, que tem vindo a ganhar vantagem à concorrência direta (leia-se principalmente Manchester City), para ultrapassar os jogos da época natalícia incólume ou mesmo de afirmar ainda mais o favoritismo à conquista do título inglês, que já não vai para Anfield Road desde 1990 - quase 30 anos!

Neste momento a diferença entre as duas equipas é de quatro pontos, sendo que o Liverpool de Jurgen Klopp visita o City de Pep Guardiola no dia 3 de janeiro.

Aqui fica a lista de jogos da Premier League neste Boxing Day

Fulham-Wolverhampton, 12:30

Liverpool-Newcastle, 15:00

Manchester United-Huddersfield Town, 15:00

Tottenham-AFC Bournemouth, 15:00

Leicester City-Manchester City, 15:00

Crystal Palace-Cardiff City, 15:00

Burnley -Everton, 15:00

Brighton & Hove Albion-Arsenal, 17:15

Watford-Chelsea, 19:30