Keizer de saída? Futuro do treinador discutido em Alvalade

O futuro do comando técnico do Sporting está a ser discutido internamente pelos leões, sabe a TSF. Os últimos resultados da equipa levaram a direção do clube a ponderar a continuidade do treinador, que ainda não está decidida.

Contactado pela TSF, Humphry Nijman agente de Marcel Keizer não comenta a situação do treinador.

A TSF sabe ainda que Marcel Keizer orientou o treino dos leões esta manhã.

O treinador holandês de 50 anos chegou a Alvalade em novembro de 2018, proveniente do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e sucedeu a Tiago Fernandes, que liderou a equipa interinamente na sequência do despedimento de José Peseiro. Comanda os leões há 42 jogos e obteve 28 vitórias.

O percurso de Marcel Keizer em Portugal fica marcado pelas conquistas de uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal.

