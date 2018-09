"Uma negação do futebol". G15 quer ser ouvido acerca dos jogos à porta fechada

O 'G15', grupo que agrega clubes das I e II ligas, sem os três 'grandes', considerou hoje "os jogos à porta fechada uma negação do futebol", pelo que pretendem uma reunião com o secretário de Estado do Desporto.

"Em relação aos jogos à porta fechada é a negação do futebol, mas também temos que ter a noção que temos essa penalização, está prevista nos regulamentos e, se calhar, temos de pensar se deve estar ou não, porque de facto um jogo à porta fechada é a negação do futebol profissional", defendeu Rui Pedro Soares, porta-voz do grupo.

O presidente da SAD do Belenenses disse ainda aos jornalistas, depois de três horas e meia de reunião à porta fechada com a participação de 17 representantes de 14 clubes da I Liga e três da II Liga, que, "depois do que aconteceu com o Paços de Ferreira", o assunto tem de ser discutido, justificando: "Ninguém gostou de ver o que viu."

O dirigente referia-se ao jogo Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, que foi disputado à porta fechada devido a castigo aplicado aos pacenses.

"Vai ser um dos pontos que queremos discutir também com o secretário de Estado, porque temos de ter noção que fenómenos de violência todos condenamos e todos combatemos, e devemos responsabilizar quem os pratica e não responsabilizar quem não tem responsabilidade sobre isso", acrescentou.

Rui Pedro Soares disse que, neste momento, têm-se assistido a "fenómenos de violência dentro dos estádios" e depois são "os clubes que são penalizados, quem os protagoniza não é penalizado", adiantando que têm de "sensibilizar as autoridades competentes, porque era importante responsabilizar individualmente os adeptos que têm comportamentos de violência e não tanto os clubes".

Presidente da SAD do Belenenses defende que adeptos também devem ser responsabilizados.

"Se há um ou dois adeptos, isoladamente, que praticam atos de violência dentro de um estádio, esses adeptos é fácil identificá-los e responsabilizá-los, agora não responsabilizar esses adeptos e responsabilizar os clubes que não têm forma de impedir a forma como esses adeptos se manifestaram, isso aí é que está totalmente errado e que pretendemos ver alterado", considerou.

Outro tema em discussão, para ser levado também a uma futura reunião com o governante, foi a distribuição dos valores das apostas 'online', que, no entendimento do G15, o "IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude] está a distribuir mal em desfavor do futebol profissional".

"Entendemos que elas não estão a ser distribuídas de forma correta e estão a penalizar e a prejudicar gravemente o futebol profissional em Portugal", condenou.

Entre os assuntos de relevo, o porta-voz destacou também "a questão dos seguros de futebol profissional, que é excessiva".

"Para se ter uma ideia, são 14% em cima da massa salarial que temos de dar, neste momento, é uma situação que não tem paralelo na Europa, que não faz sentido e que tem de terminar", assumiu.