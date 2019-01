Gabriel e Zivkovic titulares no onze benfiquista para a visita aos Açores

Na 17ª jornada o Benfica pode aproveitar o empate do Braga frente ao Portimonense para subir ao 2.º lugar do campeonato. Os encarnados estão neste momento em 3º lugar com 35 pontos, menos um do que o SC Braga, e menos sete do que o líder FC Porto. Os açorianos estão no 9.º lugar da Primeira Liga, com 21 pontos,

Onze Santa Clara: Serginho; Mamadu, Fábio Cardoso, César, Patrick; Pacheco, A. Carvalho, Bruno Lamas, Ukra; Zé Manuel e Stephens

Onze SL Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Gabriel, Fejsa, Pizzi, Zivkovic; João Félix e Seferovic

Suplentes do Santa Clara: João Lopes, Accioly, Clemente, Pineda, J. Lucas, Kaio e Schettine

Suplentes do Benfica: Svilar, Cervi, Salvio, Krovinovic, Samaris, Castillo e Gedson

O jogo é arbitrado por João Capela, assistido no VAR por Rui Costa.