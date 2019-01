Galatasaray faz compras em Chaves. Marcão é reforço em Istambul

O Galatasaray oficializou esta quarta-feira a contratação do defesa central brasileiro Marcão ao Desportivo de Chaves, último classificado da I Liga portuguesa de futebol, depois de ter anunciado "negociações oficiais" para a transferência.

No mesmo dia em que confirmou existirem conversas para a transação, o campeão turco, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, anunciou a chegada do brasileiro, de 22 anos, num comunicado em que não dá conta das verbas envolvidas nem a duração do vínculo do jogador. O valor da transação deve cifrar-se nos 3,5 milhões de euros, segundo reportam os meios de comunicação turcos.

O central realizou 23 partidas oficiais pelos Chaves em 2018/19, tendo apontado três golos, nesta que é a sua segunda época no futebol português, depois de ter representado o Rio Ave na temporada transata, durante a qual somou 25 jogos e marcou um golo.

O Desportivo de Chaves é o último classificado da I Liga, com nove pontos, e recebe no domingo o Tondela, 13.º, com 18 pontos, em jogo da 17.ª jornada.