Galtier substitui Bielsa no comando técnico do Lille

O francês Christophe Galtier vai substituir no comando técnico do Lille o argentino Marcelo Bielsa, despedido em 15 de dezembro, anunciou o clube da liga francesa de futebol.

"O Lille anuncia que escolheu Christophe Galtier para ser o seu novo treinador. O clube e o seu anterior defesa (1987-1990) chegaram hoje a um acordo de princípio que será contratualizado e assinado antes do regresso aos treinos da equipa profissional", a 29 de dezembro, lê-se no comunicado do clube, no qual atua o português Edgar Ié.

Durante o conflito com Bielsa, afastado da equipa por motivos disciplinares, o Lille foi comandado interinamente pelo português João Sacramento.