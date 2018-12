Gedson e Rúben Dias garantem que Benfica está unido em torno de Rui Vitória

Gedson Fernandes garante que a equipa do Benfica está unida e focada nos objetivos.

Em entrevista à TSF, o jovem médio garante que o plantel confia na capacidade do treinador Rui Vitória.

"Contamos com o treinador, sabemos que temos um grande treinador connosco e esperamos que ele fique aqui muito tempo", frisou o jogador.

Gedson garante que plantel está unido.

O Benfica recuperou o segundo lugar do campeonato e está agora com quatro pontos de desvantagem para o líder FC Porto. Gedson avisa que os encarnados "ainda têm muito para reconquistar."

"Tudo é recuperável. Se não fosse recuperável, já não estaríamos dentro da luta pelo título. Iremos certamente vencer e jogar para vencer qualquer partida", rematou.

Gedson Fernandes acredita na reconqusita e diz que Benfica vai recuperar desvantagem pontual

Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Rúben Dias recorda eliminação da Champions

A TSF falou também com o central Rúben Dias, titular no eixo da defesa das águias. O internacional português garante concorda com a visão de Gedson no que diz respeito a Rui Vitória, realçando a decisão do presidente Luís Filipe Vieira.

Nesta entrevista, Rúben Dias lembrou ainda a eliminação precoce da Liga dos Campeões.

Na opinião do jogador de 21 anos, "as coisas estariam diferentes" se não fossem os "detalhes", recordando os jogos contra os holandeses do Ajax. "Neste momento, as coisas estariam invertidas. Faz parte, é o futebol, são os detalhes", disse.