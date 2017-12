Belenenses 0-0 Sporting (1ª parte)

Ainda está tudo por decidir no Grupo B da Taça da Liga. Com 4 pontos, o Sporting segue na frente, seguido pelo Belenenses e Marítimo, ambos com 2 pontos. Com 1 ponto e eliminado, está o União da Madeira.

Só a vitória garante a passagem do Sporting à final four, embora um empate deixe a equipa de Jorge Jesus muito bem encaminhada, graças ao saldo positivo de seis golos, conseguido com uma vitória por 6-0 frente ao União da Madeira.

Já o Belenenses também precisa de vencer, mas fica na mesma situação que o Sporting em caso de empate, ou seja, a depender do que o Marítimo fizer, sendo que os leões têm sempre uma grande vantagem na diferença de golos.

No banco do Sporting vão estar Salin, André Pinto, Bruno César, Bryan Ruiz, Palhinha, Gelson Martins e Doumbia.

No banco do Belenenses vão estar Ricardo Fernandes, Persson, Miguel Rosa, Tiago Caiero, Rony, Cleilton e Chaby.