Golos, regressos e expulsões marcam a noite portuguesa na Champions

Não faltou sangue luso à noite de Liga dos Campeões desta quinta-feira. Golos aqui, expulsões ali, vitórias lá e derrotas cá marcaram a noite dos portugueses em competição esta noite.

Em Portugal, um regresso luso valeu uma derrota portuguesa

Começamos por Portugal, onde o Benfica recebeu e perdeu com os alemães do Bayern por 2-0. Renato Sanches acabou por ser a estrela da noite (foi eleito melhor em campo pela TSF) na Luz, ao marcar um golo depois de iniciar a jogada com uma grande corrida. O médio português foi titular na equipa de Munique pela primeira vez esta época e parece ter feito por agarrar o lugar.

De Espanha não chegam bons ventos

Não correu bem o regresso de CR7 a Espanha. Na estreia na Liga dos Campeões ao serviço da Juventus, o português foi expulso logo aos 29 minutos de jogo, num lance em que terá agredido o defesa central Murillo, do Valencia.

A reação do astro português não foi, de todo, serena: Ronaldo saiu do campo em lágrimas e claramente transtornado. "No he hecho nada", garantia.

Salvou-se o resultado. A Juventus venceu por 2-0, com João Cancelo a aparecer de novo em bom plano. Pelo Valencia, Gonçalo Guedes jogou 70 minutos.

Na Ucrânia uma palavra difícil travou a língua a um português

Hoffenheim. Não é fácil de dizer, não é fácil de ler e, pelos vistos, também não é fácil de vencer. O Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, não foi além de um empate a duas bolas frente aos alemães.

O resultado acaba por não ser assim tão mau se tivermos em conta que os ucranianos estavam a perder por 2-1 ao intervalo.

"Bernardo mais dez"

As palavras são de Pep Guardiola, que no início desta época garantia que o seu Manchester City era "Bernardo mais dez". A convicção parece manter-se.

Os "cityzens" perderam esta noite por 2-1 com o Lyon, em Manchester, e começaram mal a sua campanha na Liga dos Campeões. O autor do golo dos ingleses? Bernardo, claro.

Mourinho lançou Dalot e o United adorou a Suíça

Não tem sido fácil a vida de Mourinho no outro Manchester, o United, mas esta noite as coisas correram bem. O treinador português lançou o compatriota Diogo Dalot no onze do United, mas foi Pogba quem brilhou.

O médio francês marcou dois golos na vitória inglesa por 3-0 sobre o Young Boys. O outro golo também foi de um francês, Anthony Martial.