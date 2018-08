Governo confirma demissões no Instituto Português do Desporto e Juventude

O Governo confirma que está em curso um "processo de remodelação" no Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ).

O Maisfutebol avança esta quinta-feira que o presidente Augusto Baganha e a restante direção do IPDJ serão afastados.

Em resposta à TSF, o gabinete do secretário de Estado do Desporto e Juventude diz que "serão dados pormenores oportunamente".

Segundo garantiu fonte governamental ao Maisfutebol, a demissão atual Conselho Diretivo do IPDJ, composto por presidente, vice-presidente e dois vogais, surge com a criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, que vai retirar competências àquele organismo.

Também o facto de Augusto Baganha ter anunciado José Maria Ricciardi, candidato à presidência do Sporting, como novo membro integrante da Comissão de Honra, não terá agradado à tutela.

O processo está em curso e será, segundo a mesma fonte, anunciado no início do mês de setembro através de um despacho a publicar no Diário da República.