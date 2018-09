Griezmann diz que já consegue sentar-se "à mesma mesa que Messi e Ronaldo"

"É deplorável que não esteja nomeado nenhum jogador campeão mundial. Realizámos um excelente Mundial 2018 e merecíamos uma recompensa. Mbappé, Varane, Kanté ou eu mesmo", lamentou o avançado do Atlético de Madrid, numa entrevista publicada esta segunda-feira no desportivo espanhol As.

Antoine Griezmann e Lionel Messi são os dois grandes ausentes no restrito lote de três finalistas do prémio 'The Best', que integra o português Cristiano Ronaldo, já designado melhor jogador mundial em 2008, 2013, 2014, 2016, 2016/17, o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah.

O avançado francês, que em 2018 conquistou também a Liga Europa, ilustrou a insatisfação afirmando que já se consegue "sentar à mesma mesa de Messi e Ronaldo", assinalando que "há mais jogadores que em breve serão capazes de o fazer também".