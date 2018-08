O Aston Villa informou, esta quarta-feira, na sua página oficial, a chegada do guarda-redes português André Moreira. O jogador, de 22 anos, foi emprestado pelo Atlético Madrid à equipa ingleses até ao final da próxima temporada.

O clube da cidade de Birmingham anunciou, nas redes sociais, a chegada de André Moreira, fazendo referência ao reality show britânico "Love Island".

André Moreira, em declarações ao canal do clube, demonstrou-se bastante ansioso por representar um clube tão grande como Aston Villa e diz que mudou-se no momento certo.

O guardião, que foi dado quase como certo no Sporting , neste verão, chegou aos colchoneros em 2014, proveniente do GD Ribeirão (extinto), clube do 3.º escalão português, no qual se formou e se estreou como sénior. André Moreira nunca se estreou pelos madrilenos, acabando por ser emprestado consecutivamente a equipas da I Liga Portuguesa (Moreirense, União da Madeira, SC Braga e Belenenses, na última temporada). Este será o sexto empréstimo seguido de André Moreira, que não entra nas contas de Diego Simeone.