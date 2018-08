Gudelj oficializado como jogador do Sporting

O Guangzhou Evergrande confirmou no site oficial o empréstimo de Nemanja Gudelj ao Sporting. O acordo prevê que o jogador internacional sérvio seja cedido aos leões em até final da presente temporada.

Tal como a TSF tinha avançado ao longo da semana, o médio de 26 anos é esperado em Lisboa para realizar exames médicos e assinar contrato. José Peseiro ganha, assim, um médio que consiga fazer esquecer William Carvalho.

O médio, recorde-se, termina contrato com os chineses em dezembro de 2019.

Nemanja Gudelj, apesar de ter nascido em Belgrado, mudou-se muito jovem para a Holanda, onde se começou a destacar nas camadas jovens do NAC Breda. As boas exibições levaram-no até ao AZ Alkmaar e depois ao Ajax. Seguiu-se o contrato milionário nos chineses do Guangzhou Evergrande, onde auferia cerca de 5 milhões por época.