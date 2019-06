Guimarães preparada para enchente da Liga das Nações

© TSF

A cidade despertou preparada para o frenesim esperado em torno do Holanda-Inglaterra, jogo das meias-finais da Liga das Nações, marcado para as 19h45 no Estádio D. Afonso Henriques. O dispositivo policial foi reforçado e o trânsito na zona circundante ao estádio será cortado seis horas antes do início da partida.

Com 26 mil bilhetes vendidos, a Câmara Municipal de Guimarães espera a presença de perto de 50 mil pessoas, entre adeptos ingleses, holandeses e visitantes. É para este cenário que os comerciantes do Centro Histórico se prepararam com reforço de stock de cerveja e algumas medidas de segurança. As esplanadas foram recolhidas e o serviço de bares e restaurantes será prestado no exterior, condicionando o acesso ao interior. "Os poucos que estavam aqui ontem já fizeram uma festa, já andaram por cima das mesas em alguns bares portanto o melhor é uma pessoa prevenir-se", revela Pedro Fernandes, dono de um restaurante no Largo da Oliveira.

O ambiente é de festa, só a chuva e vento fortes previstos para a tarde e noite de hoje podem estragar o momento: "Chuva corrida a vento não dá com nada. Estávamos a contar com um tempo igual ao da semana passada. Vamos ver como corre. Se estivesse calor tinham mais sede mas vai correr bem", acrescenta.

Os incidentes com adeptos ingleses ontem no Porto não preocupam Reinaldo Bessa, dono de um restaurante na vizinha Praça de S. Tiago que aponta para a bandeira na entrada do restaurante a dar as boas vindas a ingleses e holandeses: "Vamos recebê-los bem e eles vão portar-se bem. O importante é não provocar e deixá-los divertirem-se à maneira deles, sermos mais tolerantes", sugere.

Nas ruas da cidade já se nota um reforço policial muito significativo mas Reinaldo Bessa acredita "que não vai fazer falta".

A chegada em força dos adeptos é esperada a partir das 11 horas da manhã, com os ingleses em maioria. "Sim, vamos ver o jogo ao estádio. A Inglaterra vai ganhar 4-1, com 2 golos de Harry Kane. Sterling marca os restantes", apostava um adepto que acompanha um grupo de catorze amigos.

Mais adiante, a confiança repetia-se: "A taça vai regressar a casa. Vamos ganhar à Holanda. Vi o jogo de ontem e Portugal não jogou assim tão bem. Só ganhou perto do fim. Por isso, e como jogamos mais rápido, deve ser fácil". Viu o jogo de Portugal? "Sim, misturamo-nos com os locais e estivemos no meio das bandeiras e cachecóis durante a festa. Claro que queríamos que Portugal ganhasse para nos encontrarmos na final. E foi um bom jogo", afirmou outro adepto de Inglaterra.

Zeferino Pereira, "nascido e criado há 68 anos em Guimarães", aprecia o ambiente, desejando que "fosse assim todos os dias, dava mais vida à cidade. Mas o melhor mesmo foi Portugal ganhar ontem. Estamos na final! O nosso Cristianinho marcou mais três!".