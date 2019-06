Rashford inaugura o marcador de penálti. Holanda 0-1 Inglaterra (1.ª parte)

TSF Por 06 Junho, 2019 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

O estádio D. Afonso Henriques encheu-se para receber um clássico do futebol europeu. Holanda e Inglaterra, que não se defrontam oficialmente desde o Euro96, tinham um objetivo definido: chegar à final da primeira edição da Liga das Nações.

O encontro começou num ambiente frenético, com muita festa nas bancadas. A cidade de Guimarães foi "invadida" por ingleses e holandeses. No campo, o primeiro lance de perigo foi da Inglaterra. Foi o capitão Sterling, capitão no seu jogo 50.º pelos Três Leões, que falhou por pouco o cabeceamento na área da "laranja mecânica".

A partir daqui, a Holanda tomou conta do jogo e usava para isso o seu trio no meio-campo, composto por Wijnaldun, De Roon e o muído Frenkie De Jong, que na próxima temporada jogará em Barcelona. Mas a iniciativa holandesa esbarrava no rigor defensivo da equipa de Gareth Southgate.

À meia hora, a Inglaterra chegou, porém, à vantagem na sequência de uma grande penalidade. De Ligt, outro dos vários talentos holandeses, derrubou em falta o avançado Rashford e, da marca dos onze metros, não falhou perante o guardião Cillessen.

Os ingleses entusiasmaram-se com o golo e extremo Sancho abanou o meio campo laranja. Após fintar e avançar vários metros no terreno, assistiu para Rashford mas o avançado do United foi "dominado" por Demfries.

Onze da Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Blind; De Roon, Frenkie De Jong e Wijnaldun; Bergwijn, Depay e Babel.

Onze da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Delph e Barkley; Sancho, Rashford e Sterling.

