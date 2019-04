"Há criminosos no futebol, na arbitragem e no desporto", acusa António Salvador

No final do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting de Braga e o FC Porto, em que os dragões confirmaram a primeira vaga na final do Jamor, o presidente bracarense foi à sala de imprensa criticar a equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota.

"Os jogadores acreditaram que hoje poderiam ter conseguido uma noite algo épica. Esta equipa não merecia que agentes desportivos com responsabilidade, nomeadamente neste jogo, se tivessem demitido das suas responsabilidades e dando esta eliminatória ganha pelo FC Porto", acusou o líder do Sporting de Braga.

António Salvador enumerou os vários "erros" cometidos no encontro desta noite pela equipa de arbitragem, apontando o dedo ao Conselho de Arbitragem. "Foram decisões erradas a mais para ser verdade", frisou.

António Salvador deixou críticas aos agentes desportivos e citou a eurodeputada Ana Gomes para dizer que há criminosos também no desporto

O presidente bracarense sublinhou ainda que "nos momentos decisivos, tanto na Taça da Liga, Taça de Portugal e Campeonato, houve sempre erros em prejuízo do Sporting de Braga. Mas António Salvador foi mais longe, citando Ana Gomes para dizer que não é só na justiça que há criminosos infiltrados.

"Há criminosos no futebol, na arbitragem, no desporto muito provavelmente, porque aquilo que nós vemos ao longo de uma época e aquilo que nós vimos aqui hoje é lamentável no futebol português", concluiu.