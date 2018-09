Direto: João Félix marca o primeiro na Luz. Benfica 0 - 0 Aves (1.ª parte)

Onze do Benfica: Vlachodimo; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Gabriel; Salvio, João Félix e Seferovic

Onze do Aves: Beunardeau; Rodrigo, Ponck, Defendi e Vitor Costa; El-Adoua, Braga, Vitor Gomes; Mama Baldé, Hamdou Elhouni e Bruno Gomes.

O Benfica pode recuperar este domingo a liderança da I Liga e isolar-se, provisoriamente, no comando da prova, precisando para isso de bater em casa o Desportivo das Aves, em encontro da quinta jornada.



Num embate em que volta a ter nos eleitos o brasileiro Jonas, o conjunto da Luz procura o regresso aos triunfos, após a primeira derrota da época, a meio da semana, com o Bayern Munique (0-2), para a Liga dos Campeões.



Por seu lado, o Desportivo das Aves, detentor da Taça de Portugal, conquistada numa final com os 'leões', chega à Luz com a apenas um ponto somado, em casa, com o Tondela.

O apito inicial está marcado para as 18h30, no Estádio da Luz.