"Há meninos diabéticos que nos dizem que os professores não os deixam praticar exercício"

A Semana Europeia do Desporto arranca este domingo e a Associação de Jovens Diabéticos de Portugal agendou algumas iniciativas para a prática do exercício físico. O objetivo é mostrar que, ao contrário do que se pensa, o desporto não é limitativo para estes jovens.



Em Portugal, várias federações e municípios organizam até dia 30 diversos eventos para promover a prática desportiva e sensibilizar a população para a importância de estar ativo - e assim evitar custos com a saúde.



O desporto é importante, por exemplo, para combater a diabetes, mas nem todos sabem disso, inclusive, alguns professores que lidam com alunos diabéticos, uma situação que preocupa a Associação dos Jovens Diabéticos de Portugal.

Em entrevista à TSF, a presidente da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal, Paula Klose, garante que "não há qualquer limitação na prática do exercício físico para os doentes com diabetes 1 e 2" e sublinha que ainda há muitas ideias erradas sobre as limitações da doença: "Ainda nos chegam meninos que nos dizem que os professores não os deixam praticar exercício físico."

Ouça a reportagem do jornalista Miguel Jorge Fernandes

Os portugueses são dos que menos praticam atividade física na Europa. Os dados do Eurobarómetro relativos a 2017 indicam que 68% da população nunca pratica desporto ou outra atividade física.