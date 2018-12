"Há pouco falávamos da força de Nuno Pinto sem saber que o azar estaria a bater à porta"

O Sindicato dos Jogadores apoia incondicionalmente Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal que foi obrigado a interromper a carreira devido a um linfoma , "num momento difícil".



Num comunicado enviado às redações, o sindicato garante que estará ao lado de Nuno Pinto "para tudo aquilo que precise".

"Quando há dias atrás recebemos a notícia no Sindicato, ficámos estupefactos", conta presidente da direção, Joaquim Evangelista, recordando que "o Nuno é uma pessoa muito querida" na equipa do sindicato "pelo caráter e pela simplicidade". "Ainda há poucos meses falávamos da força que tem tido e do profissionalismo que mantém, mesmo nos momentos mais difíceis, sem saber que o azar estaria para bater à porta", acrescenta ainda na nota.

Reforçando que "o Sindicato é a casa do Nuno", nesta e noutras ocasiões, o presidente do Sindicato dos Jogadores realçou que estará ao lado do jogador para o que precisar.

Ainda sobre a conferência de imprensa do Vitória de Setúbal onde foi comunicado o estado de saúde de Nuno Pinto, Joaquim Evangelista foi perentório: "Esta conferência de imprensa demonstrou que a família vitoriana, os colegas e o futebol português saberão dar-lhe a assistência e apoio que merece. Força e coragem, Nuno. Um abraço do tamanho do nosso futebol".

Durante o momento, Nuno Pinto mostrou-se emocionado pela manifestação de carinho dos colegas de equipa, técnicos, dirigentes, familiares e adeptos que estiveram na conferência de imprensa e não conseguiu proferir nenhuma palavra aos presentes.

Natural de Vila Nova de Gaia, o lateral esquerdo estreou-se pelo Boavista no escalão principal, em 2006/07. Também na I Liga, representou o Trofense e Nacional, antes de rumar ao Levski de Sofia (Bulgária), Tavriya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia), clube que representou antes de chegar a Setúbal, em 2015/16.