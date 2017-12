Harry Kane é o melhor marcador europeu do ano

Harry Kane ultrapassou o argentino do FC Barcelona ao apontar três golos ao Southampton, na abertura da 20.ª jornada do campeonato inglês, a tradicional jornada do 'boxing day'.

Com estes golos, apontados aos 22, 39 e 67 minutos do encontro, Harry Kane passou a somar 55 golos marcados em todas as competições durante este ano.

O avançado, de 24 anos, bateu também o recorde de golos marcados num ano civil na liga inglesa. Tem agora 39 golos apontados, contra os 36 que Alan Shearer tinha conseguido em 1995.