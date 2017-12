O avançado internacional inglês Harry Kane igualou hoje o recorde de golos num ano na Liga inglesa de futebol, ao passar a somar 36, registo que já tinha sido conseguido por Alan Shearer, em 1995.

Entre janeiro e dezembro, o avançado do Tottenham disputou 35 encontros -- Shearer cumpriu 42, há 22 anos -- e marcou 36 golos, três deles, aos sete, 69 e 79 minutos, no triunfo deste sábado no reduto do Burnley, onde os spurs ganharam precisamente por 3-0.

O jogador de 24 anos ainda tem, porém, um jogo para ficar, a solo, com o recorde de golos num ano, o que acontecerá se, na terça-feira, faturar na receção ao Southampton.

"Estou consciente de ter igualado o recorde de Alan Shearer. Antes do jogo, tinha dito para mim próprio que podia marcar dois... com um jogo ainda por disputar com o Southampton", disse Kane. E acrescentou: "Veremos o que acontece no Boxing Day".

Caso marque, Kane terminará como o melhor marcador de 2017, entre jogos de clube e de seleção, em igualdade com o argentino Lionel Messi (Barcelona) se apontar um e sozinho se conseguir, no mínimo, 'bisar'.

O avançado do Tottenham soma, presentemente, os mesmos 53 golos do uruguaio Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), do português Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e do polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique), enquanto Messi totaliza 54, depois de hoje ter faturado no 3-0 ao Real Madrid, no Bernabéu.

Quanto ao recorde histórico de golos num só ano, esse não está ao alcance de Kane, pois, em 2012, Lionel Messi celebrou 91.