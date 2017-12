Hazard rejeita renovar porque quer jogar no Real Madrid, admite o pai

O futebolista internacional belga Eden Hazard recusou a proposta de renovação de contrato oferecida pelo Chelsea para poder estar disponível para se transferir para o Real Madrid, revelou esta sexta-feira o pai do atleta.

"Eden recusou o prolongamento do contrato [com o Chelsea] para poder responder, se surgir, ao interesse do Real Madrid, no qual gostaria de jogar", disse Thierry Hazard, em entrevista publicada na edição desta sexta-feira do diário belga Le Soir.

O pai do jogador assinalou que, à data da entrevista, não existe nenhum vínculo com o Real Madrid, campeão espanhol, europeu e mundial, no qual alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, designado melhor futebolista do mundo em 2017.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Eden Hazard, de 26 anos, manifestou recente a sua "admiração" pelo Real Madrid, mas sem nunca admitir a possibilidade de abandonar no fim da época o Chelsea, atual campeão inglês, pelo qual foi contratado em 2012.