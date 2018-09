Hélder Postiga: "Coentrão acrescentaria qualidade em qualquer clube da liga"

Depois de vários anos de intranquilidade, lesões e períodos de altos e baixos na carreira, Fábio Coentrão regressa a Vila do Conde em busca de tranquilidade, considera Hélder Postiga. O antigo internacional português acredita que Fábio Coentrão ainda tem muito para mostrar no futebol português, e depois de uma boa temporada em Alvalade, o desafio do regresso a Vila do Conde pode dar um novo fôlego à carreira de Coentrão.

"Depois de algumas dificuldades no Real Madrid e do bom ano que fez no Sporting, ele assumiu que precisava de alguma tranquilidade", refere Hélder Postiga à TSF. Regressar a um clube que luta por lugares europeus no campeonato português pode ser um bom desafio, remata o antigo ponta-de-lança. "É uma opção válida, num clube que viu Coentrão crescer".

Hélder Postiga afasta quaisquer dúvidas sobre a qualidade atual de de Fábio Coentrão. "Acrescentaria qualidade em qualquer clube da liga portuguesa", explica, acrescentando ainda que o lateral-esquerdo pode "com a sua experiência, levar o Rio Ave para outro patamar".

Um perfil que se encaixa naquilo que tem sido o Rio Ave das últimas temporadas, acrescenta o antigo avançado. Jogadores de qualidade técnica, e nomes experientes para ajudar a integração de novos talentos. Foi assim com nomes como Krovinovic ou João Novais, pode ser assim com Galeno, Gabrielzinho ou Gelson Dala.

Mas os adeptos do Rio Ave estão habituados a juntar futebol de qualidade a resultados. "O Rio Ave tem conseguido lugares de acesso à Liga Europa. Se a par dos resultados também consegue boas exibições, o nível de expectativa dos adeptos é também elevado", sublinha Hélder Postiga.

José Gomes é uma opção de qualidade para o lugar que ocupava na temporada passada Miguel Cardoso."É normal que, depois da mudança de treinador, a equipa ainda se esteja a adaptar a um novo estilo de jogo e a uma nova abordagem", mas Hélder Postiga acredita que a equipa vai estar ao nível das expectativas, e lembra: "Todos os adeptos do Rio Ave esperam que o bom futebol continue".