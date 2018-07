Os novos campeões mundiais aterraram esta segunda-feira em Paris. Uma imensa multidão aguardava a seleção comandada por Didier Deschamps, que alcançou o título que escapava desde 1998.

A comitiva ficou a saber assim que aterrou no aeroporto Charles de Gaulle que iria ser distinguida com a medalha da Legião de Honra, a mais alta distinção francesa. A seleção foi recebida no Palácio do Eliseu, onde aguardava o presidente Emanuel Macron e a primeira-dama Brigitte Macron.

Vinte anos depois, a França voltou ao topo do Mundo do futebol, depois de vencer a Croácia na final de Moscovo por 4-2. O avançado Kylian Mbappé de 19 anos, que apontou um dos golos dessa vitória, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio realizado na Rússia.