O FC Porto esteve mais vezes perto do golo na primeira parte, nos Açores, mas foram os insulares a surpreender em primeiro lugar. Os dragões responderam ainda antes do intervalo e as equipas foram para o balneário empatadas.

Veja os momentos do jogo:

Os dragões não estiveram muito tempo em desvantagem e empataram o jogo perto do intervalo por Soares.

Uma boa jogada dos insulares levaram Zé Manuel a inaugurar o marcador, depois de Chrien receber de Patrick e cruzar para a área.

O FC Porto foi o primeiro a abanar as balizas no jogo nos Açores, mas o golo acabou por ser anulado devido a um fora de jogo.

Onze do Santa Clara: Marco, Patrick, César, Fábio Cardoso e Mamadu, Osmar Rashid, Chrien, Anderson Carvalho e Bruno Lamas, Zé Manuel e Fernando.

Onze do FC Porto: Casillas, Corona, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver, Marega, Soares e Brahimi.

O FC Porto visita o Santa Clara, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, e procura recuperar a liderança isolada, depois de ter sido igualado provisoriamente pelo Sporting de Braga.



Os 'dragões' podem somar a 13.ª vitória consecutiva em todas as competições num terreno em que venceram em duas das três visitas - soma um desaire - e frente ao oitavo posicionado do campeonato.

Com o camaronês Aboubakar como única baixa, o FC Porto joga em São Miguel, onde o Santa Clara perdeu os três últimos encontros (dois para o campeonato e um para a Taça de Portugal).