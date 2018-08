Herrera e uma possível transferência: "Só Deus sabe o futuro"

Hector Herrera garantiu no final do jogo da Supertaça que tem a cabeça no FC Porto.

"Tenho que ser profissional e trabalhar, seja aqui ou noutro lado. Só Deus sabe o futuro. Hoje estou aqui, muito feliz, a minha família é muito feliz aqui, mas ninguém sabe o que pode acontecer", disse o capitão dos dragões em declarações à RTP.

O jogador mexicano mostrou-se muito feliz pela conquista da Supertaça , dizendo que "o clube está habituado a ganhar títulos".

"Hoje, uma vez mais, mostrámos que somos fortes, estamos unidos e que somos uma verdadeira família. É este o caminho que nos leva a grandes alegrias e a grandes títulos", disse.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi expulsou durante o encontro com o Aves e no final a comitiva portista informou os jornalistas que o técnico iria comparecer na falsh-interview nem da conferência de imprensa.