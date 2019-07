Herrera "feliz" no Atlético. "Espero ajudar João Félix"

Lusa Por 05 Julho, 2019 • 18:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista mexicano Héctor Herrera, que se transferiu do FC Porto para o Atlético de Madrid, manifestou-se "feliz" pela oportunidade de poder representar um "clube histórico" como o emblema espanhol, pelo qual assinou por três temporadas.

Pub Pub

"Estou muito feliz por me juntar a um clube histórico como o Atlético de Madrid. Os primeiros momentos com os meus colegas e 'staff' foram muito positivos e isso é importante para que me possa sentir em casa", afirmou Herrera, durante a apresentação como novo jogador 'colchonero'.

Após seis temporadas no FC Porto, no qual envergou mesmo a braçadeira de 'capitão' na última temporada, o internacional 'azteca' aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento.

"Já tenho passaporte português em minha posse [pelo que não conta como extracomunitário], o que me deixa muito feliz. Foi uma oportunidade que tanto o FC Porto como Portugal me proporcionaram", lembrou.

Tive a oportunidade de jogar contra João Félix e pareceu-me ser um jogador muito inteligente e com muita qualidade

Além do central brasileiro Felipe, que também se mudou dos 'dragões' para Madrid, Herrera vai ter como companheiro de equipa João Félix, jovem avançado que o Atlético contratou ao Benfica, por 120 milhões de euros.

"Tive a oportunidade de jogar contra ele e pareceu-me ser um jogador muito inteligente e com muita qualidade. Agora somos companheiros de equipa e farei o possível para ajudá-lo a sentir-se cómodo e feliz", observou Herrera, de 29 anos.

© REUTERS

Apesar do "pouco contacto" que manteve com Diego Simeone, o médio, que vai continuar a vestir a camisola número 16, tal como sucedia no FC Porto, disse estar "totalmente disponível" para o que o treinador necessitar e definiu-se como "um jogador de equipa".

Herrera e Felipe realizaram hoje o primeiro treino ao serviço do Atlético de Madrid, naquele que foi o segundo apronto da pré-época dos madrilenos.

Já João Félix continua a gozar os últimos dias de férias, depois de ter ajudado Portugal a conquistar a Liga das Nações.