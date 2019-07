Herrera era o capitão do FC Porto © Nuno Fox/Lusa

O Atletico de Madrid confirmou, esta quarta-feira, a contratação do médio mexicano Hector Herrera. No site oficial, os colchoneros adiantam que o jogador assina, esta quinta-feira, um contrato válido para as próximas três temporadas.

Pub Pub

Hector Herrera, de 29 anos, era o capitão do FC Porto e representava os dragões há seis temporadas.