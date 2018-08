Higuain e Bonucci em sentido inverso

A Juventus anunciou, esta quinta-feira, no seu site oficial na internet , o regresso do central internacional italiano Leonardo Bonucci, que tinha sido transferido na época passada para o AC Milan, a troco de 42 milhões de euros.

O jogador, de 31 anos, que tinha estado sete temporadas seguidas ao serviço da "Juve", antes de rumar a Milão na época passada, aterrou em Turim esta quinta-feira, pelas 11h00, para realizar os habituais exames médicos, que terminaram por volta das 14h00. Com a camisola dos "bianconeri", a qual envergou pela primeira vez em 2010, Bonucci marcou por 22 vezes em 319 jogos, e conquistou ainda seis campeonatos italianos, três taças de Itália e três supertaças italianas.

No sentido inverso, o AC Milan divulgou na sua página oficial a chegada do avançado internacional argentino Gonzalo Higuain, a título de empréstimo, e do defesa internacional italiano Mattia Caldara.

Higuain, de 30 anos, já não se irá reencontrar assim com o português Cristiano Ronaldo, com quem partilhou o balneário no Real Madrid, entre 2009 e 2013. O "Pipita", como é conhecido, chegou à "Vecchia Signora" há duas épocas, proveniente do Nápoles, num negócio que rendeu 90 milhões de euros aos cofres dos napolitanos, que em 2013 o tinham contrataram aos "merengues", por uma verba de 39 milhões de euros. Pelos heptacampeões transalpinos, Higuain marcou 55 golos em 105 partidas, e arrecadou 2 ligas italianas e duas taças de Itália. Ainda chegou a ser o melhor marcador da Série A, com 36 golos, mas ao serviço do Nápoles, clube onde jogou durante três épocas, nas quais conquistou uma taça e uma supertaça de Itália.

Mattia Caldara, de 24 anos, chegou à Juventus na época 2016/17, vindo do Atalanta, da I Liga italiana, a custo de 19 milhões de euros. O defesa central, que tem uma internacionalização pela "squadra azzurra, nunca chegou a se estrear pela "Juve", sendo emprestado nas últimas duas temporadas ao Atalanta, clube onde se formou e pelo qual fez 10 golos em 65 jogos.