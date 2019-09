Hino de Andorra e palavras "aos arménios". Macron pede desculpa à Albânia

Em seguida, o locutor do estádio pediu ainda desculpas aos "fãs arménios" © Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Setembro, 2019 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, confirmou que o Presidente francês, Emmanuel Macron, pediu desculpas pela troca do hino nacional antes do jogo em que as duas seleções ficaram frente a frente e antes também de "Les Bleus" terem derrotado os albaneses por 4-1.

Pub Pub

A partida da eliminatória para o Euro2020 começou tarde no Stade de France, no sábado, porque os anfitriões tocaram erroneamente o hino de Andorra. Em seguida, o locutor do estádio pediu ainda desculpas aos "fãs arménios", já após a colocação da música correta.

Pub Pub

"O Presidente Macron apresentou as suas sinceras desculpas pela gafe escandalosa da Federação Francesa de Futebol com o nosso hino nacional", escreveu Edi Rama na rede social Twitter. "O Presidente francês considerou a gafe um 'erro inaceitável', e admirou a reação dos nossos jogadores", acrescentou.

O gabinete do Presidente Macron confirmou o pedido de desculpas à agência France-Presse.

O técnico francês Didier Deschamps também apresentou o seu pedido de desculpas junto do seu homólogo albanês, Edoardo Reja, pelo erro.

A França, líder do Grupo H pela diferença de golos, recebe Andorra na terça-feira no próximo jogo de qualificação para o Euro2020, e a Albânia enfrenta a Islândia.