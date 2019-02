"Hoje é o início de uma nova era no futsal feminino"

"Hoje é o inicio de uma nova era no futsal feminino". Quem o diz é Rita Martins, considerada pela Federação Portuguesa de Futebol, em 2015, a melhor jogadora de futsal do século. Ouvida pela TSF, a atleta do Benfica diz que a final do Campeonato da Europa da modalidade frente à seleção espanhola , esta tarde em Gondomar, vem dar um novo fôlego ao futsal feminino português.

"Há cerca de 30 anos que se espera por este dia e esta geração tem a sorte e o prazer de poder fazer esta disputa. Por outro lado, o facto de acontecer em Portugal vem dar um grande input à modalidade em Portugal para que possamos passar para um nível superior", considera Rita Martins.

A atleta de 39 anos diz estar confiante sobre a vitória portuguesa e lembra que a seleção nacional tem algumas das melhores jogadoras de futsal do mundo. A guarda-redes Ana Catarina, considerada a melhor do mundo, a capitã Ana Azevedo, Fifó e Inês Fernandes são apenas alguns exemplos de atletas que se destacam na modalidade em termos internacionais.

A atleta do Benfica acredita que a experiência competitiva e a irreverência das várias jogadoras da seleção nacional de futsal são uma mais-valia e garante que o grupo está confiante.

"Elas estão muito confiantes e acreditam que podemos trazer a taça para o nosso lado com o pavilhão cheio a torcer por nós. Há uma grande onda positiva à volta da seleção e acho que elas estão a absorverá esta energia positiva da melhor forma e acho que hoje, com mais ou menos dificuldade, vamos conseguir chegar lá."

A final da primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino tem início marcado para as 18h30, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, sendo antecedida do encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, disputado pela Rússia e a Ucrânia, a partir das 16h00.

A seleção portuguesa assegurou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa ao vencer o Grupo 4 da fase principal de qualificação, com três vitórias em igual número de jogos, frente à República Checa (12-0), Finlândia (3-1) e Sérvia (11-0).

