Holanda vence por 4-2 e desforra-se da Alemanha

© Reuters

Por Lusa 06 Setembro, 2019 • 22:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção holandesa foi esta sexta-feira à Alemanha vencer por 4-2, em jogo do grupo C de qualificação do Euro2020, desforrando-se da derrota caseira sofrida em março perante os germânicos.

Pub Pub

A seleção alemã até foi a primeira a marcar, logo aos nove minutos, por Serge Gnabry, vantagem que manteve até ao intervalo, mas, na segunda parte, a 'laranja mecânica' deu a volta ao jogo e ao resultado, assegurando três pontos que podem ser cruciais para a qualificação.

Pub Pub

A reviravolta começou nos pés do médio Frenkie De Jong, que restabeleceu o empate, aos 59 minutos, e consumou-se com um autogolo do alemão Jonathan Tah, aos 66, mas a Alemanha ainda logrou fazer o 2-2, aos 73, na sequência de um penálti cobrado por Toni Kroos.

No entanto, a Holanda estava determinada e embalada para a vitória e no derradeiro quarto de hora marcou mais dois golos, aos 79 e 90+1 minutos, com a chancela de Girgionio Wijnaldum, que fez a assistência para o jovem Donyell Malen fazer 3-2 e ele próprio fechou a contagem já em período de compensações.

Com este triunfo, a Holanda, que tinha perdido em casa por 3-2 em março último com o mesmo adversário, recoloca-se em boa posição para alcançar o apuramento, num grupo liderado pela Irlanda do Norte, com 12 pontos em quatro jogos, seguida da Alemanha, com nove em quatro jogos, e da Holanda, com seis em três jogos, ocupando a Bielorrússia e a Estónia os últimos lugares, com três e zero pontos respetivamente.