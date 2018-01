Hugo Miguel é o árbitro escolhido para o dérbi

Hugo Miguel vai arbitrar o clássico desta quarta-feira entre o Benfica e o Sporting, no Estádio da Luz.

O internacional da AF Lisboa terá como assistentes Ricardo Santos e Nuno Roque, enquanto António Nobre será o quarto árbitro. O videoárbitro será Tiago Martins e o videoárbitro assistente será Pedro Mota.

Este será o segundo dérbi entre Benfica e Sporting de Hugo Miguel, depois de ter dirigido o empate (1-1) em Alvalade, a contar para a Liga de 2013/14. Além disso, tem outros dois clássicos no currículo: o FC Porto-Sporting (2-1) da época passada e o Sporting-FC Porto (2-0) de 2015/16, ambos para o campeonato.

O Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39, no Estádio da Luz, pelas 21h30, num encontro referente à 16.ª jornada na I Liga de futebol. Ainda estão disponíveis cerca de 500 bilhetes, mas apenas para os sócios do clube.

Para o encontro entre o Feirense e o FC Porto o árbitro escolhido foi Fábio Veríssimo, que terá como assistentes Paulo Soares e Paulo Brás, enquanto Fábio Piló será o quarto árbitro. O videoárbitro será Bruno Paixão e o videoárbitro assistente Venâncio Tomé.