Hurtado, ex-Vitória de Guimarães, reforça turcos do Konyaspor

O médio ofensivo Hurtado tornou-se, esta segunda-feira, reforço oficial do Konyaspor, da liga turca de futebol, por três épocas, após ter deixado o Vitória de Guimarães, clube da I Liga portuguesa, no qual jogou duas épocas e meia.

O peruano, de 28 anos, rumou a uma equipa que defrontou pelos vimaranenses na época passada, na fase de grupos da Liga Europa - marcou o golo na derrota lusa na Turquia (2-1) e jogou no empate em Guimarães (1-1) - e, em declarações ao sítio oficial do Konyaspor, disse querer contribuir para o "sucesso" da nova equipa.

"Eu tive a oportunidade de jogar neste estádio, onde havia um ótimo ambiente. Agora eu estou no Konyaspor e a nossa equipa vai trabalhar muito, com grande ambição. Vou tentar ajudá-la a cumprir os objetivos", disse.

O presidente do emblema turco, Osman Koçak, sublinhou que a contratação de Hurtado, um futebolista, no seu entender, "versátil", vai ser benéfica para o jogador e também para a equipa.

Na primeira época e meia em Guimarães, Hurtado representou o Vitória por empréstimo do Reading, do 'Championship' (segunda divisão) de Inglaterra), e marcou 10 golos em 47 jogos oficiais, ao passo que, na época passada, já vinculado ao emblema luso a título definitivo, chegou aos 15 golos, em 33 partidas disputadas.

Presente no mundial da Rússia, que decorreu nos passados meses de junho e julho, em representação da seleção do Peru - jogou 27 minutos no triunfo sobre a Austrália (2-0) -, o médio falhou a preparação dos vitorianos para a época 2018/19.

Após ter jogado nos peruanos do Juan Aurich, em 2009, e do Alianza Lima, entre 2010 e 2012, o médio ofensivo representou outra equipa em solo luso, o Paços de Ferreira, tendo marcado 13 golos em 75 encontros oficiais, entre 2012/13 e 2014/15.

No período em que esteve vinculado ao emblema da ´capital do móvel', Hurtado jogou ainda meia época no Peñarol, do Uruguai, por empréstimo, em 2014.