I Liga vai (mesmo) ter jogos às 12h45 e já na próxima temporada

A diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Sónia Carneiro, revelou, esta segunda-feira, que a I Liga terá jogos às 12h45 e que as partidas à segunda-feira serão apenas reservadas para equipas envolvidas nas provas europeias.

"Criámos um novo horário, o das 12h45. Portanto, as equipas vão poder jogar também à hora de almoço. Mantêm-se os horários do ano passado e cria-se aqui um novo, há várias janelas para que as equipas possam jogar. Claro que o horário nobre será o das 20h00, mas acho que vai haver algumas surpresas durante a época", disse a responsável do organismo que rege as competições profissionais em Portugal.

Paralelamente, a dirigente da LPFP explicou a alteração da marcação de jogos à segunda-feira, estabelecendo como prioridade a realização dos encontros entre sexta-feira e domingo, ficando apenas o derradeiro dia para os clubes envolvidos nas competições europeias, nomeadamente a Liga Europa, cujos desafios se disputam à quinta-feira e precisam depois de cumprir o período obrigatório de descanso.

"Em relação aos horários, foi uma das alterações regulamentares esta época os jogos à segunda-feira deixarem de ser obrigatórios. Portanto, a janela de segunda-feira fica disponível para quando há equipas que jogam a meio da semana anterior, a fim de as equipas poderem cumprir as suas 72 horas de descanso. Os jogos à segunda-feira serão pontuais esta época", frisou.

Quanto a outras eventuais alterações sobre o principal campeonato português, Sónia Carneiro não se quis comprometer sobre a utilização da tecnologia da linha de golo, remetendo o tema para depois das eleições do organismo - nas quais assumiu que, "ao que tudo indica, Pedro Proença vai concorrer sozinho" -, mas admitiu a expectativa de poder haver adeptos em pé nos estádios em 2019/20.

"Julgo que vamos conseguir ter os lugares em pé já para a próxima época, há algumas coisas em que estamos a trabalhar, sempre com o objetivo de ter um futebol profissional cada vez melhor", resumiu, após uma conferência organizada pela Rádio Renascença, em Lisboa.