Ronaldo quebra tradição e falha 50 golos num ano. Não acontecia desde 2010

Pela primeira vez, desde 2010, Cristiano Ronaldo não marcou 50 golos, num ano. Mas foi por um triz. A Juventus ganhou o último jogo do ano com dois golos de Ronaldo, que chega ao fim de 2018, com 49 golos marcados, no real Madrid, na Juventus e na seleção portuguesa.

Frente à Sampdória, no jogo de abertura da jornada 19 da Serie A, Ronaldo abriu o livro, logo aos 2 minutos.

A Juventus só resistiu meia hora, até os genoveses empatarem, numa grande penalidade convertida por Quagliarella.



Já na segunda parte, Ronaldo, também de penálti, fez o 2-1 final e assumiu a liderança dos marcadores do campeonato italiano com 14 golos.

Nos últimos instantes da partida, a Sampdória ainda marcou, mas o golo de Saponara, foi anulado por fora de jogo, depois da intervenção do VAR.



A Juventus mantém a vantagem na liderança da Série A de pelo menos 9 pontos, sobre o Nápoles.