Imbuído de espírito natalício, Sporting reencena invasão a Alcochete com crianças

O Sporting revelou, esta sexta-feira, nas redes sociais do clube um vídeo que tem sido alvo de comentários bastante díspares nas redes sociais.

A campanha de Natal dos leões é composta por um vídeo no qual a Academia de Alcochete é novamente invadida mas, desta vez, por crianças.

Num dos primeiros planos do vídeo é possível ver as crianças surgirem, ao longe, na mesma estrada em que foram filmados os invasores que, em maio, atacaram plantel e equipa técnica.

De seguida, os jovens trocam prendas com os jogadores no balneário. Bas Dost, um dos jogadores que ficou com mais marcas desse ataque tem lugar de destaque no vídeo, sendo o protagonista dos momentos finais.