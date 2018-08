Islam Slimani vai jogar no Fenerbahçe por empréstimo do Leicester

O futebolista internacional argelino Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, vai jogar nos turcos do Fenerbahçe, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, por empréstimo do Leicester, anunciou hoje o clube turco.

Através da rede social Twitter, os turcos confirmaram a contratação do argelino, de 30 anos, por empréstimo de uma época dos 'foxes', reforçando as opções para o ataque.

"Feliz por começar uma nova aventura neste grande clube, por quem quero dar tudo em campo", escreveu no Instagram o avançado, que a imprensa portuguesa apontou como podendo regressar aos 'leões' neste defeso.

Slimani chegou a Inglaterra há dois anos, com o então campeão inglês a pagar 30 milhões de euros ao emblema português, mas não convenceu nas duas temporadas no clube.

Na terça-feira, Fenerbahçe e Benfica disputam, em Istambul, a segunda mão da terceia pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois de uma vitória lusa no Estádio da Luz (1-0).