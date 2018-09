O selecionador português de futebol afirmou este domingo que a Itália "continua a ser um histórico mundial, apesar de ter falhado o Mundial2018, e revelou que o 'onze' luso será semelhante ao apresentado no particular com a Croácia.

"Tanto a Croácia como a Itália são duas grandes seleções. A Itália é um histórico mundial e não é por não ter estado presente no último Mundial que deixa de o ser. O jogo com a Croácia era particular, não tinha pontos. Este jogo já se insere numa nova competição. Espero que a minha equipa esteja ao seu nível", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Reportagem de António Botelho na conferência de imprensa de Fernando Santos

O técnico fazia a antevisão da partida com os transalpinos, que marca a estreia de Portugal no Grupo 3 da Liga das Nações A, na segunda-feira, sendo que a 'squadra azzurra' empatou o primeiro jogo, a receção à Polónia (1-1).

Apesar de considerar que "não há favoritos neste tipo de competições", Santos admitiu que "o apoio do público pode dar alguma vantagem" a Portugal, que não deverá apresentar-se com uma equipa titular muito distante da que defrontou a Croácia: "Não espero muitas alterações."

Rafael Guerreiro, recorde-se, é a única ausência depois de lesão contraída durante os trabalhos de preparação para o jogo desta segunda-feira.

O jogo conta para a Liga das Nações mas a seleção já está com a cabeça na qualificação para o Euro2020. "estamos a entrar no ciclo de uma nova competição. Temos algo a defender, que é estarmos presentes na fase final e procurar vencer essa fase", adiantou o selecionador.