"Cha Cha Cha". Jackson Martínez confirmado no Portimonense

Jackson Martinez vai ser reforço do Portimonense, da I liga portuguesa, durante uma época, por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande.

A cedência foi confirmada pelo presidente do conselho de administração da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio, à margem de uma conferência de imprensa em que foram apresentados mais seis reforços para o clube alvinegro, todos eles brasileiros.

Jackson Martinez, de 31 anos, representou o FC Porto durante três épocas, entre 2012 e 2015, nas quais apontou 92 golos, em 136 jogos, sendo que foi sempre o melhor marcador da liga portuguesa (26 golos em 2012/13, 20 golos em 2013/14 e 21 golos em 2014/15) enquanto esteve na "Invicta". Pelos "dragões" foi uma vez campeão nacional e conquistou duas supertaças.

O avançado transferiu-se para Atlético de Madrid em 2015, com os azuis e brancos a encaixarem uma verba a rondar os 35 milhões de euros. A passagem do colombiano pelos "colchoneros" não correu da melhor forma: meia temporada, três golos em 22 jogos.

Logo no ano de estreia pelos madrilenos, Jackson acabou por se mudar para a China, no mercado de inverno de 2016, para o jogar no Guangzhou Evergrande, num negócio que rendeu 42 milhões de euros ao Atlético.

O ponta de lança, que só estará disponível na próxima semana, não joga oficialmente desde final de 2016, devido a uma lesão grave no tornozelo direito.

Por outro lado, em relação aos outros reforços anunciados, esta sexta-feira, o avançado João Carlos, de 23 anos, será reforço por uma época, por empréstimo do Fluminense, que representou em seis partidas da atual edição da liga brasileira.

O avançado Luís Henrique, de 20 anos, foi emprestado pelo Ferroviária de Araraquara, também do Brasil, durante uma época.

O médio Matheus de Jesus, de 21 anos, jogava no Gamba Osaka (Japão), por empréstimo do Estoril Praia (clube ao qual pertence desde 2017, quando chegou do Ponte Preta, do Brasil, por 125 mil euros) e chega para jogar até ao final da temporada, por cedência do clube da "linha"(desceu à II liga, na temporada passada)

O médio Lucas Fernandes e o extremo brasileiro Paulinho Bóia, que chegam ambos por cedência dos brasileiros do São Paulo, e o defesa Jubal, emprestado pelo Arouca, já tinham sido anunciados, esta sexta-feira.

O Portimonense ocupa o 18.º lugar do campeonato, com um ponto em três jogos, defrontando no próximo domingo o Rio Ave, em jogo da quarta jornada.