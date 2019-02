James Harden multado em 25 mil dólares por criticar arbitragem em jogo da NBA

O base dos Houston Rockets James Harden foi hoje multado em 25 mil dólares (cerca de 22 mil euros) por ter criticado a arbitragem na derrota frente aos Los Angeles Lakers (111-106), na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Harden, eleito o melhor jogador da NBA na temporada passada, sugeriu que o árbitro do encontro Scott Foster não voltasse a dirigir jogos dos Rockets.

No embate com os Lakers, na quinta-feira, o base foi excluído a um minuto e meio do fim do encontro, após ter cometido seis faltas, quatro das quais ofensivas.

"Eu nunca falo de arbitragem ou desse género de coisas, mas [Foster] foi grosseiro e arrogante. Não podemos discutir com ele durante o jogo. Como é que se constrói uma relação com um árbitro destes? E não tem a ver com a sexta falta, mas sim com a forma como se comporta", afirmou, então, Harden, que é o melhor marcador do campeonato, com uma média de 36,5 pontos por jogo.