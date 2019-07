Jejum de vitórias de Jesus chega ao fim. Flamengo vence Botafogo por 3-2

© Reuters

Depois do desaire no Equador para a Taça dos Libertadores, o Flamengo fez as pazes com a sua gigantesca torcida ao vencer, por 3-2, o rival Botafogo no Maracanã para a 12.ª jornada do Brasileirão.

Gerson, Gabigol, que passou pelo Benfica, e Bruno Henrique marcaram os golos flamenguistas, golos que levam a equipa de Jorge Jesus à terceira posição, a cinco pontos do novo líder, o Santos, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, que ultrapassou nesta jornada o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari.

Jesus felicitou a sua equipa. "Quero dar os parabéns aos adeptos do Flamengo e aos jogadores do Flamengo, estou muito feliz porque estávamos com oito pontos de atraso do Palmeiras quando cheguei e agora já sou estamos a três e a cinco do Santos novo líder".

"Tivemos alma e tivemos coração", concluiu.

O jogo com o Botafogo, um dérbi de imensa tradição no Rio de Janeiro, no entanto, serviu apenas de preâmbulo para aquele que é o grande desafio do Flamengo: superar nesta quarta-feira o Emelec depois da derrota por 2-0 em Guayaquil, na casa do adversário.

São os oitavos-de-final da Taça dos Libertadores da América, o maior sonho do conjunto rubro-negro, que não vence a competição desde 1981, ou seja, desde a Era Zico.

Disse Jesus a propósito que acredita que "a energia positiva dos adeptos se vai transferir para a equipa e que vamos conseguir vencer esse jogo muito difícil".