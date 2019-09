Jesé Rodríguez é jogador do Sporting. PSG emprestou avançado

© Twitter/Sporting Clube de Portugal

O Sporting confirmou um acordo "para a cedência temporária" do futebolista Jesé Rodríguez até ao final da época, por empréstimo do Paris Saint-Germain com opção de compra, segundo os bicampeões franceses.

A nota emitida pelos leões refere apenas que a cedência temporária é "até ao final da presente época desportiva", mas na informação publicada pelos franceses pode ler-se que "o clube de Lisboa tem uma opção de compra".

O avançado espanhol de 26 anos tem contrato até 2021, depois de ter assinado pelos parisienses a custo zero em 2016/17, sem nunca se ter conseguido afirmar e daí os sucessivos empréstimos ao Las Palmas, Stoke City e Real Bétis.

"Tenho um amigo chamado Cristiano que sempre me falou muito bem deste clube, que o criou desde pequeno", admitiu o jogador espanhol.

Jesé é a última novidade de um dia recheado de atividade na formação de Marcel Keizer, depois das saídas de Thierry Correia, Diaby e Raphinha e a entrada de Fernando, vindo também por empréstimo do Shakhtar.