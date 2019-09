O mais recente single do cantor/futebolista foi lançado em junho © Catherine Kõrtsmik

Jesé Rodrigues, avançado formado no Real Madrid, agora com 26 anos, foi apontado como um grande valor do futebol espanhol, ainda enquanto jogador merengue. Uma época positiva em 2015-2016, com 38 jogos e seis golos, levou o PSG a contratar o extremo por 25 milhões de euros.

A estreia no Real Madrid aconteceu com o português José Mourinho, no ano de 2011. O "miúdo" jogou os minutos finais da partida da 1.ª mão da 4.ª eliminatória da Taça do Rei, frente ao Ponferradina. Os adeptos merengues estavam ansiosos pelo crescimento deste atleta da "cantera". E de repente, Jesé Rodriguez surpreende, mas com dotes de cantor reggaeton.

A jogar futebol o nome na camisola é Jesé, mas, com o microfone, surge o alter ego, Jey M.

O futebolista espanhol lançou o primeiro single, intitulado "Yo Sabía", em 2016, que conta com a participação de Alexis & Fido, De La Ghetto e Carlitos Rossy, artistas do género musical latino.

Neste "clip", o agora jogador do Sporting, surge a dançar com os restantes artistas e com um recheio de modelos e carros de luxo em pano de fundo.

Mas a carreira de Jesé Rodriguez na música não terminou. O jogador leonino, que na temporada passada esteve no Bétis de Sevilha, por empréstimo do PSG, lançou já este verão o videoclip da música "Pakata".

O tema é um dos singles do seu novo disco, intitulado "Otro Game", e que foi lançado no dia 21 de junho.

Jey M, já pertenceu ao grupo de reggaeton Big Flow, mas a banda terminou. Mesmo assim o cantor/jogador decidiu seguir a carreira a solo.

Agora, e voltando ao futebol, Jesé Rodrigues chega a Alvalade para jogar na equipa de Marcel Keizer. Falta saber se treinador, colegas e adeptos são fãs de reggaeton.