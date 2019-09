"Jesé Rodríguez pode ajudar muito o Sporting se estiver focado no futebol"

© Carlos Costa/Global Imagens

Um avançado móvel, com grande talento, que pode ser importante... se estiver focado no futebol. É desta forma que o português Hélder Lopes classifica Jesé Rodríguez, avançado espanhol que pode estrear-se este fim de semana pelo Sporting.

"Há três anos tive a oportunidade de jogar no Las Palmas e a felicidade de partilhar o balneário com o Jesé Rodríguez. Ele chegou por empréstimo do PSG e, no ano anterior, tinha estado no Real Madrid", lembra o lateral do AEK. "É um jogador com enorme qualidade, se estiver concentrado, focado no seu trabalho, é um atleta que pode ajudar muito o Sporting".

No Las Palmas, Jesé e Hélder Lopes foram orientados pelo espanhol Quique Setién, que diz ser "um excelente treinador".

"O Jesé jogou com ele em várias posições. Alinhou muitas vezes na esquerda porque um dos pontos fortes dele é a capacidade para fletir para dentro e rematar de pé direito, porque tem um bom remate. Mas também chegou a jogar como segundo avançado", explica Hélder Lopes.

Jesé Rodríguez fez três golos em 16 jogos na passagem de meia temporada pelo clube espanhol na 1ª divisão. Reforço do Sporting no último dia do mercado de transferência, o avançado pode estrear-se este domingo com a camisola do leão, na visita ao Boavista.