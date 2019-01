Jesus nas águias? "Nenhum treinador foi contactado pelo Benfica"

O Benfica garante que só a partir de segunda-feira vai começar a procurar substituto para Rui Vitória. Três épocas e meia depois de ter chegado ao clube das águias, o treinador não resistiu à derrota em Portimão e deixa o Benfica no quarto lugar do campeonato a sete pontos do Futebol Clube do Porto.



A única certeza nesta altura é que Bruno Lage, treinador da equipa B vai, provisoriamente, treinar a equipa principal. É ele quem vai estar no banco no próximo domingo na Luz, no jogo do Benfica com o Rio Ave para a jornada 16 do campeonato.

Na noite de quinta-feira, na RTP3, Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica assegurou que o clube ainda não fez contactos com nenhum treinador e não fechou a porta ao regresso do antigo treinador Jorge Jesus.

"Até ao momento, nenhum treinador foi contactado pelo Benfica. Nem Paulo Fonseca, nem Jorge Jesus que são alguns dos nomes que têm surgido na comunicação social. Isso não existiu. O processo de contratação do novo treinador vai-se iniciar na segunda-feira, com toda a ponderação e com a necessária reflexão, tendo em conta a escolha do perfil que se adeque ao projeto do futebol do Benfica e também tendo em conta que todos os principais objetivos para esta época ainda estão em aberto", disse Luís Bernardo.