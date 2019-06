Primeiro treino de Jesus: da corrida com o plantel à lição sobre três qualidades

© Alexandre Vidal/CRF/Twitter

O plantel do Flamengo já viu Jesus... em campo. O treinador português orientou esta quinta-feira, pela primeira vez, o treino no relvado e já deixou marcas nos jogadores.

O dia começou com uma palestra de Jesus à equipa em que deixou claro o que quer: "Ganhar, ganhar, ganhar".

"O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador nem o jogador. É o Flamengo. Portanto, precisamos todos de olhar para os objetivos e compromissos da equipa", disse o técnico. Terminada a palestra, o trabalho continuou no ginásio.

Chegado ao relvado, Jesus quis dar o exemplo: pôs os jogadores a correr e não se fez rogado. Correu também.

Se Jesus foi visto, à chegada ao Brasil, como um teórico, parte dessa faceta ficou demonstrada no exercício seguinte: "A primeira qualidade do jogador é saber pensar o jogo. A segunda é saber decidir. Só a terceira é que é a execução. Primeiro tem de pensar o jogo, saber o jogo. Depois tem de saber decidir para quem passar. Só depois é que vem a execução. A execução não vem primeiro, isso não existe isso no futebol. Para executar bem, tenho que saber decidir e saber executar".

As ideias parecem agradar a quem já trabalhou com o técnico, ou pelo menos foi isso que Bafétimbi Gomis, avançado francês treinado por Jorge Jesus no Al-Hilal quis fazer saber: "Melhor treinador", comentou o jogador em resposta ao vídeo.

Após o primeiro de dois treinos diários, o avançado Éverton Ribeiro falou em conferência de imprensa e considerou que o primeiro contacto com Jorge Jesus "foi muito positivo, teve muito impacto".





"Foi bom mostrar o estilo dele logo no primeiro dia. É um treinador exigente, que pede intensidade no treino. É um vencedor, muito didático e temos tudo para crescer com ele. O Flamengo é que tem a ganhar com isso", referiu Éverton Ribeiro.

A estreia de Jorge Jesus como técnico do Flamengo está marcada para 10 de julho, na partida frente ao Atlético Paranaense, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil.