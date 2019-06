JJ terá desafio do tamanho do Brasil no Fla

© AlgarvePhotoPress / Global Imagens

O que é que o Flamengo pode esperar de Jorge Jesus?

A pergunta vem sendo repetida, dia após dia, hora após hora, na imprensa brasileira, até porque o país pentacampeão mundial, orgulhoso da sua história no mais popular dos desportos, desconfia sempre um pouco de gringos.

Bom, mas e o inverso? O que pode o treinador português esperar do gigante brasileiro?

O Fla, ou Mengão, ou Rubro Negro, ou A Nação ou Mais Querido do Brasil tem cerca de 40 milhões de adeptos espalhados por todo o país, conquistados ao longo dos seus mais de 100 anos de história, fazendo dele o mais popular de todos os clubes brasileiros, com vantagem sobre outro fenómeno, o paulista Corinthians, e sobre todos os seus arquirrivais cariocas, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo.

Depois de muitas gestões temerárias, desde há cinco anos passou a ser administrado com rigor e o resultado é hoje o segundo maior orçamento do Brasil e da América Latina, atrás apenas do Palmeiras, cujo patrocinador não se cansa de investir.

Rico, portanto, e amado com poucos no mundo, o Fla é - está - muito ambicioso. A Jesus serão exigidos ou a vitória no campeonato, o Brasileirão, ou na principal competição continental, a Taça dos Libertadores. No mínimo, um triunfo na Copa do Brasil, espécie de Taça de Portugal.

Em todas as competições, o Mengão segue em prova e bem lançado. E com um plantel que lhe dá razoáveis garantias.

Diego, que passou pelo FC Porto em 2005, é o capitão. Gabigol, que andou recentemente pela Luz, o ponta-de-lança.

Há ainda Diego Alves, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio, todos com passagens pela seleta seleção brasileira. E De Arrascaeta, um uruguaio que bateu o recorde de transferências no Brasil em janeiro e outros craques.

Jesus vai, portanto, encontrar um gigante. Mas terá uma pressão gigantesca. Uma pressão do tamanho do Brasil.