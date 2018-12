Direto: águias assobiadas no final da 1.ª parte. Benfica 0-0 AEK (intervalo)

A Liga Europa estava assegurada para o Benfica e o AEK já sabia não podia alcançar mais do que o último lugar do grupo E da Liga dos Campeões. Foi com este cenário que as equipas entraram em campo para disputar a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que ainda podia render 2,7 milhões de euros.

O jogo começou pelo lado esquerdo do ataque benfiquista, com Grimaldo a mostrar a Bakakis ao que vinha desde cedo. Foi dos pés - e das pernas - do espanhol que surgiram as primeiras incursões perigosas dos encarnados no meio-campo grego.

A fazer parelha com a novidade João Félix no flanco esquerdo do Benfica, a dupla ibérica passou quase a totalidade dos primeiros dez minutos de jogo com a bola nos pés. Do banco, Rui Vitória bem pedia a Rafa que entrasse no jogo, mas o extremo português entrava a perder no duelo particular com Hult.

Não entrou Rafa, entrou Pizzi. O médio português, a jogar descaído para a esquerda a partir do miolo encarnado, era quem ligava a defesa ao ataque das águias, com momentos em que, encostado à linha, deixava Bakakis efetivamentes desamparado, tal era o triângulo que formava com a tal dupla ibérica.

"Grimaldo passa por cima da bola e Pizzi bate", ouvia-se no relato da TSF de cada vez que o Benfica conquistava um livre lateral. A verdade é que a tática teve pouco ou nenhum efeito, tanto que por volta dos 20 minutos de jogo, o guarda-redes Barkas ainda não tinha feito uma defesa digna desse nome.

Foi precisamente aos 21 minutos que o AEK chegou com perigo à baliza encarnada. Boye fez o que quis de André Almeida e tirou um cruzamento perigoso que acabou com um remate a ser bloqueado pela defesa benfiquista. Ficou o aviso do corredor esquerdo grego.

Do lado esquerdo grego para o flanco direito benfiquista, chegamos ao momento em que Rafa consegue, pela primeira vez, desenvencilhar-se da defesa grega e chegar ao centro do terreno. O atacante português tenta combinar com João Félix, mas o jovem, que foi pela primeira vez titular na Liga dos Campeões, não conseguiu dar seguimento à jogada.

Se Rafa tinha acabado de entrar em jogo, o azar também bateu à sua porta momentos depois. O extremo português foi obrigado a sair do campo aos 33 minutos, depois de uma queda aparatosa, sendo substituído pelo sérvio Zivkovic.

Pelo centro do ataque benfiquista andou, durante toda a primeira parte, um certo suíço completamente perdido. Seferovic não conseguiu, de forma alguma, entrar no jogo durante os primeiros 43 minutos da partida. Isto porque, precisamente aos 43 minutos, Bakakis quis ajudar o suíço a fazer algo ainda durante a primeira parte. O lateral da equipa grega fez um balão que acabou nos pés de Seferovic. O ponta de lança avançou em direção à baliza e ensaiou um vólei de pé esquerdo que saiu muito torto: a trajetória da bola curvou em direção contrária à da baliza.

O tribunal da Luz fez-se ouvir poucos momentos depois. Bobby Madden apitava para o intervalo e as bancadas assobiavam a equipa encarnada.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel (C) , Grimaldo, Alfa Semedo, Gedson, Pizzi, João Félix, Rafa Silva e Seferović

Onze do AEK: Barkas; Bakakis, Oikonomou, Chygryskiy, Hult; Cosic, Galanopoulos, Moran; Klonaridis, Boye e Ponce

Além da recompensa monetária, a vitória do Benfica garante também aos encarnados que serão cabeças-de-série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa. O árbitro da partida é o escocês Bobby Madden.

Suplentes do Benfica: Svilar, Conti, Gabriel, Cervi, Zivkovic, Krovinovic e Castillo

Suplentes do AEK: Tsintotas, Giakoumanis, Gianniotas, Rodrigo Galo, Mantalos, Svarnas e Mpotos